Gerüchte am Markt

AIG-Aktie nach Übernahmespekulationen deutlich höher - Potenzieller Käufer ist ein Konkurrent

10.12.25 22:00 Uhr
AIG an der NYSE mit kräftigem Plus: Schlägt Chubb bei dem Versicherungsriesen zu? | finanzen.net

Der US-Versicherer AIG ist möglicherweise das Ziel einer Übernahme durch einen Konkurrenzkonzern. Die Aktie hebt ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American International Group (AIG) Inc.
65,31 EUR -0,53 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie des US-Versicherungsriesen AIG legte an der NYSE 6,54 Prozent auf 81,42 US-Dollar zu. Hintergrund sind Gerüchte um eine potenzielle Übernahme des Unternehmens - als möglicher Käufer wird der Konkurrent Chubb gehandelt.

Chubb ist heute ein großer, börsennotierter Schaden- und Unfallversicherer mit Sitz in Zürich, der aus der Übernahme der früheren Chubb Corporation durch die ACE Group (ACE Limited) im Jahr 2016 hervorgegangen ist. ACE benannte sich nach Abschluss des Deals in Chubb Limited um.?

Chubb-CEO Evan Greenberg ist der Sohn des früheren AIG-Chefs Maurice Greenberg. Die Aktie seines Unternehmens schloss 1,62 Prozent tiefer bei 296,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Redaktion finanzen.net

