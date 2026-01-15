Henkel-Aktie schwächelt: Klebstoff-Riese übernimmt Schweizer Spezialisten ATP
Henkel verstärkt sich mit einer Übernahme in Europa im Bereich Spezialtapes.
Werte in diesem Artikel
Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird die Schweizer ATP Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners gekauft. ATP bietet wasserbasierte Spezialtapes für diverse Endmärkte an, unter anderem Automobil, Elektronik, Medizin oder Bauwesen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und dürfte 2025 einen Umsatz von rund 270 Millionen Euro erzielt haben, so Henkel.
"Diese Übernahme wird das Wachstum in unserem Unternehmensbereich Adhesive Technologies durch die Ausweitung unseres Angebots und unserer Kompetenzen im Bereich von Klebebändern um ein breites Spektrum innovativer Klebstofflösungen weiter beschleunigen", wird Henkel-CEO Carsten Knobel in der Mitteilung zitiert.
Finanzielle Details zu dem Deal nannte Henkel nicht.Die Henkel-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,17 Prozent auf 72,10 Euro.
DJG/kla/sha
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Henkel News
Bildquellen: Henkel AG