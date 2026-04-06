UBS Aktie
Marktkap. 105,34 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,38%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 38 auf 37 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein etwas gesunkenes verwaltetes Vermögen (AuM) sei der Hauptgrund für ihre reduzierten Schätzungen, schrieb Anke Reingen am Dienstag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 01:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
37,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
33,97 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,60 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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