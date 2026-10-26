Freundlicher Handel: NASDAQ Composite im Aufwind

Kursverlauf

26.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite verzeichnet heute Kursgewinne.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,87 Prozent höher bei 26.179,93 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,276 Prozent stärker bei 26.026,86 Punkten in den Montagshandel, nach 25.955,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.986,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.306,83 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27.068,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 24.975,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 23.204,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 9,77 Prozent auf 57,17 USD), TTM Technologies (+ 8,57 Prozent auf 86,98 USD), CIENA (+ 6,76 Prozent auf 341,91 USD), DXP Enterprises (+ 6,32 Prozent auf 166,13 USD) und Synopsys (+ 6,18 Prozent auf 456,71 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil JetBlue Airways (-12,57 Prozent auf 2,30 USD), Americas Car-Mart (-9,44 Prozent auf 0,72 USD), CRESUD (-6,81 Prozent auf 10,67 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,62 Prozent auf 35,40 USD) und Amkor Technology (-5,65 Prozent auf 37,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14.948.157 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,537 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net