Tesla Aktie
Marktkap. 1,36 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Margendruck halte an, aber Robotaxis und Fahrassistenzsysteme (FSD) gewännen langfristig an Bedeutung, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Tesla habe im dritten Quartal deutlich mehr Elektroautos verkauft, und bei drei Viertel der Auslieferungen in Nordamerika hätten die Käufer das FSD-Abonnement aktivieren lassen. Zudem verspreche die mögliche Megafusion mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hohe Synergien - sie dürfte 2027 vollzogen werden./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 09:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Kaufen
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 374,58
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 374,84
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 410,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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