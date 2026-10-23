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AI Analyse

DZ BANK

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12:36 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Margendruck halte an, aber Robotaxis und Fahrassistenzsysteme (FSD) gewännen langfristig an Bedeutung, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Tesla habe im dritten Quartal deutlich mehr Elektroautos verkauft, und bei drei Viertel der Auslieferungen in Nordamerika hätten die Käufer das FSD-Abonnement aktivieren lassen. Zudem verspreche die mögliche Megafusion mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hohe Synergien - sie dürfte 2027 vollzogen werden./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 09:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 10:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Kaufen

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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

12:36 Tesla Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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