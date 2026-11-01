Medios Aktie
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Marktkap. 279,36 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
AI Analyse
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Medios von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Spezialpharma-Unternehmen habe mit dem Umsatz die Erwartungen getroffen, schrieb Yannik Siering am Mittwoch in der Auswertung der Zahlen zum dritten Quartal. Das operative Ergebnis und der Cashflow hätten aber enttäuscht. Das gesenkte Kursziel begründete er neben angepassten Schätzungen mit einem höheren Kapitalkostensatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,30 €
|Abst. Kursziel*:
63,72%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,43%
|
Analyst Name:
Yannik Siering
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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