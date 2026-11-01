Infineon Aktie
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Marktkap. 63,24 Mrd. EURKGV 51,82
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
AI Analyse
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Neutral
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
52,06 €
|Abst. Kursziel*:
5,65%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
52,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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