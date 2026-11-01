UBS AG

Infineon Neutral

11:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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