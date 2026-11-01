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AI Analyse

UBS AG

Infineon Neutral

11:36 Uhr
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
52,06 €		 Abst. Kursziel*:
5,65%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
52,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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