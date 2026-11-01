AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
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Marktkap. 762,56 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AI Analyse
AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach einem Management-Meeting mit einem Kursziel von 540 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri äußerte sich am Donnerstag beeindruckt von den Chancen im Rechenzentrumsbereich, dem vielversprechenden Meilensteinplan des Unternehmens und der soliden Erfolgsbilanz. Die Bewertung der Aktie liege jedoch deutlich über jener vergleichbarer Unternehmen. Pajjuri wartet daher lieber auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 540,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 552,90
|Abst. Kursziel*:
-2,33%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 576,77
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,38%
|
Analyst Name:
Srini Pajjuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 640,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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