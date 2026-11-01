RBC Capital Markets

AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

14:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach einem Management-Meeting mit einem Kursziel von 540 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri äußerte sich am Donnerstag beeindruckt von den Chancen im Rechenzentrumsbereich, dem vielversprechenden Meilensteinplan des Unternehmens und der soliden Erfolgsbilanz. Die Bewertung der Aktie liege jedoch deutlich über jener vergleichbarer Unternehmen. Pajjuri wartet daher lieber auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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