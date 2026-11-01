DAX 26.780 +0,4%ESt50 6.395 +0,0%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 9,4715 -3,2%Nas 25.379 -0,3%Bitcoin 64.951 -2,5%Euro 1,1089 +0,0%Öl 93,35 +0,6%Gold 3.897 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
520,60 EUR +21,45 EUR +4,30 %
STU
576,77 USD +23,67 USD +4,28 %
BTT
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 762,56 Mrd. EUR

KGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 863186

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0079031078

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AMD

AI Analyse

RBC Capital Markets

AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

14:41 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
520,60 EUR 21,45 EUR 4,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach einem Management-Meeting mit einem Kursziel von 540 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri äußerte sich am Donnerstag beeindruckt von den Chancen im Rechenzentrumsbereich, dem vielversprechenden Meilensteinplan des Unternehmens und der soliden Erfolgsbilanz. Die Bewertung der Aktie liege jedoch deutlich über jener vergleichbarer Unternehmen. Pajjuri wartet daher lieber auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 540,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 552,90		 Abst. Kursziel*:
-2,33%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 576,77		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,38%
Analyst Name:
Srini Pajjuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 640,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

14:41 AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen DZ BANK
04.11.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
04.11.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Finanzen.net Analystenstimme AMD-Aktie im Aufwind: Analysten sehen einen neuen Gewinner im Chipmarkt AMD-Aktie im Aufwind: Analysten sehen einen neuen Gewinner im Chipmarkt
Finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Finanzen.net AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kursfeuerwerk
Finanzen.net AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag fester
Finanzen.net S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren
Finanzen.net plus AMD: Google setzt bei TPU 8tx auf EPYC – Analysten heben die Kursziele auf bis zu 620 US-Dollar an.
Finanzen.net Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 in Rot
NewsTool Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt
Finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone
RSS Feed
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.