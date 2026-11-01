Daimler Truck Aktie
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Marktkap. 30,66 Mrd. EURKGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
AI Analyse
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Der starke Auftragseingang früh im laufenden Jahr habe bei den Aktien von Lastwagenherstellern für Euphorie gesorgt, und Daimler Truck hätten sich wegen eines stärkeren Engagements in Nordamerika überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Sonntag. Er blieb aber vorsichtig. Denn die Konsensprognosen spiegelten seiner Einschätzung nach angesichts der Inflation, der Rohstoffpreise und der Unsicherheiten wegen künftiger US-Abgasvorschriften zunehmend ein "Best-Case-Szenario" wider./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
41,68 €
|Abst. Kursziel*:
-6,43%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
41,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,90%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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