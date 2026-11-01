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AI Analyse

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

13:26 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,01 EUR 0,75 EUR 1,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Der starke Auftragseingang früh im laufenden Jahr habe bei den Aktien von Lastwagenherstellern für Euphorie gesorgt, und Daimler Truck hätten sich wegen eines stärkeren Engagements in Nordamerika überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Sonntag. Er blieb aber vorsichtig. Denn die Konsensprognosen spiegelten seiner Einschätzung nach angesichts der Inflation, der Rohstoffpreise und der Unsicherheiten wegen künftiger US-Abgasvorschriften zunehmend ein "Best-Case-Szenario" wider./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
41,68 €		 Abst. Kursziel*:
-6,43%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
41,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,90%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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