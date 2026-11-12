NVIDIA Corp – Weitere Kursverluste?
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Nach dem jüngsten Abverkauf hat die Aktie von NVIDIA gestern den Versuch einer Stabilisierung unternommen kam nachbörslich jedoch erneut unter Druck
Werte in diesem Artikel
|
Werbung
|
KeyInvest DailyTrader
Videocast – NVIDIA Corp: Weitere Kursverluste?
NVIDIA Corp – Weitere Kursverluste?
Donnerstag, 12. November 2026
Nach dem jüngsten Abverkauf hat die Aktie von NVIDIA gestern den Versuch einer Stabilisierung unternommen, kam nachbörslich jedoch erneut unter Druck.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Rückblick: Die Aktie von NVIDIA war zuletzt unter erheblichen Abgabedruck geraten, wobei die Korrektur bislang in zwei Etappen verlief. Ausgehend vom neuen Rekordhoch, das erst Anfang Oktober markiert worden war, setzten die Kurse zunächst an die 200-Tage-Linie zurück, ehe sich die Abwärtsdynamik mit dem Rückfall unter den GD200 im November noch einmal verschärfte. Allein am Montag und Dienstag kam es zu Abschlägen von 4,3% bzw. 5,5%.
Ausblick: Die NVIDIA-Aktie hat seit dem Anstieg auf das Allzeithoch rund 30% an Wert verloren und dabei gleich mehrere wichtige Chartmarken unterboten. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke nun auf das Abwärts-Gap vom Wochenbeginn zwischen 179,90 USD und 186,64 USD. Darüber bilden das Juni- und das Juli-Tief im Bereich von 190,00 USD eine Barriere, die zunächst bremsend wirken dürfte. Gelingt dort der Re-Break (wichtig: per Tagesschluss), müsste auf dem Weg zur 200-Tage-Linie das Gap vom vergangenen Donnerstag geschlossen und die 200-Dollar-Marke überboten werden. Oberhalb der langfristigen Trendlinie würde sich das angeschlagene Chartbild dann zunehmend aufhellen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen das Korrekturtief vom Dienstag (165,89 USD) mit dem bisherigen Jahrestief vom 30. März (164,27 USD) im Fokus. Setzt sich der Abwärtstrend darunter fort, könnte es in der Folge zu weiteren Abgaben bis zum 2025er-Januar-Top bei 153,13 USD kommen. Darunter sollte auf den Preisbereich um 150,00 USD geachtet werden, bevor es um eine Schließung der beiden kleinen Gaps vom 25. und 24. Juni des vergangenen Jahres gehen würde.
|Produkt (Call)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Call
|UJ5P29
|124,79
|3,54
|Open End Turbo Call
|UJ6UQ4
|143,89
|5,70
|Produkt (Put)
|WKN
|SL/KO/Strike*
|Hebel
|Open End Turbo Put
|WB31WK
|221,49
|3,59
|Open End Turbo Put
|WB9YJP
|202,98
|5,55
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|Entwicklung
|Tag
|2,87%
|5 Tage
|-13,19%
|20 Tage
|-21,50%
|52 Wochen
|-10,36%
|im November
|-15,10%
|im Jahr 2026
|-6,85%
|Hoch- / Tiefpunkte
|52-Wochenhoch
|243,37
|Abstand zum 52-Wochenhoch
|-28,61%
|52-Wochentief
|164,27
|Abstand zum 52-Wochentief
|5,76%
|Allzeithoch
|243,37
|Abstand zum Allzeithoch
|-28,61%
|Trend
|200-Tage-Linie
|204,47
|Abstand 200-Tage-Linie
|-15,03%
|Status (langfristig)
|abwärts
|100-Tage-Linie
|212,96
|Abstand 100-Tage-Linie
|-18,42%
|Status (mittelfristig)
|abwärts
|50-Tage-Linie
|217,12
|Abstand 50-Tage-Linie
|-19,99%
|Status (kurzfristig)
|abwärts
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.