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NVIDIA Corp – Weitere Kursverluste?

Nach dem jüngsten Abverkauf hat die Aktie von NVIDIA gestern den Versuch einer Stabilisierung unternommen, kam nachbörslich jedoch erneut unter Druck.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

NVIDIA Corp-7-Monats-Chart Stand: 12.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Aktie von NVIDIA war zuletzt unter erheblichen Abgabedruck geraten, wobei die Korrektur bislang in zwei Etappen verlief. Ausgehend vom neuen Rekordhoch, das erst Anfang Oktober markiert worden war, setzten die Kurse zunächst an die 200-Tage-Linie zurück, ehe sich die Abwärtsdynamik mit dem Rückfall unter den GD200 im November noch einmal verschärfte. Allein am Montag und Dienstag kam es zu Abschlägen von 4,3% bzw. 5,5%.

Ausblick: Die NVIDIA-Aktie hat seit dem Anstieg auf das Allzeithoch rund 30% an Wert verloren und dabei gleich mehrere wichtige Chartmarken unterboten. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite richten sich die Blicke nun auf das Abwärts-Gap vom Wochenbeginn zwischen 179,90 USD und 186,64 USD. Darüber bilden das Juni- und das Juli-Tief im Bereich von 190,00 USD eine Barriere, die zunächst bremsend wirken dürfte. Gelingt dort der Re-Break (wichtig: per Tagesschluss), müsste auf dem Weg zur 200-Tage-Linie das Gap vom vergangenen Donnerstag geschlossen und die 200-Dollar-Marke überboten werden. Oberhalb der langfristigen Trendlinie würde sich das angeschlagene Chartbild dann zunehmend aufhellen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht hingegen das Korrekturtief vom Dienstag (165,89 USD) mit dem bisherigen Jahrestief vom 30. März (164,27 USD) im Fokus. Setzt sich der Abwärtstrend darunter fort, könnte es in der Folge zu weiteren Abgaben bis zum 2025er-Januar-Top bei 153,13 USD kommen. Darunter sollte auf den Preisbereich um 150,00 USD geachtet werden, bevor es um eine Schließung der beiden kleinen Gaps vom 25. und 24. Juni des vergangenen Jahres gehen würde.

NVIDIA Corp-5-Jahres-Chart Stand: 12.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 12.11.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 2,87% 5 Tage -13,19% 20 Tage -21,50% 52 Wochen -10,36% im November -15,10% im Jahr 2026 -6,85% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 243,37 Abstand zum 52-Wochenhoch -28,61% 52-Wochentief 164,27 Abstand zum 52-Wochentief 5,76% Allzeithoch 243,37 Abstand zum Allzeithoch -28,61% Trend 200-Tage-Linie 204,47 Abstand 200-Tage-Linie -15,03% Status (langfristig) abwärts 100-Tage-Linie 212,96 Abstand 100-Tage-Linie -18,42% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 217,12 Abstand 50-Tage-Linie -19,99% Status (kurzfristig) abwärts NVIDIA Corp-Trend-Chart Stand 12.11.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants