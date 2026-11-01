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Porsche Automobil Aktie

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24,64 EUR -0,71 EUR -2,80 %
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AI Analyse

DZ BANK

Porsche Automobil Halten

17:31 Uhr
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
24,64 EUR -0,71 EUR -2,80%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Bundesgerichtshof habe in einem Kapitalanleger-Musterverfahren zugunsten der Holdinggesellschaft entschieden, doch die schwache Entwicklung bei der Beteiligung Volkswagen schlage zum Teil auch auf sie durch, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
24,60 €		 Abst. Kursziel*:
5,69%
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
24,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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