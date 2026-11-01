Porsche Automobil Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 7,72 Mrd. EURKGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
AI Analyse
Porsche Automobil Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Porsche SE von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Bundesgerichtshof habe in einem Kapitalanleger-Musterverfahren zugunsten der Holdinggesellschaft entschieden, doch die schwache Entwicklung bei der Beteiligung Volkswagen schlage zum Teil auch auf sie durch, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Halten
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
24,60 €
|Abst. Kursziel*:
5,69%
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
24,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,52%
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,45 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|17:31
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|17:31
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11.11.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17:31
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK