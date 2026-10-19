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Porsche Automobil Aktie

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24,88 EUR -0,11 EUR -0,44 %
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Marktkap. 7,66 Mrd. EUR

KGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Porsche Automobil Buy

13:21 Uhr
Porsche Automobil Buy
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
24,88 EUR -0,11 EUR -0,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der Volkswagen-Dachgesellschaft am 10. November habe er seine Schätzungen an den revidierten Volkswagen-Ausblick sowie dessen erhebliche Auswirkungen auf die Porsche SE angepasst, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,94 €		 Abst. Kursziel*:
72,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,83%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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