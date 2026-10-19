Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 7,66 Mrd. EURKGV 4,61 Div. Rendite 3,78%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
AI Analyse
Porsche Automobil Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Porsche SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der Volkswagen-Dachgesellschaft am 10. November habe er seine Schätzungen an den revidierten Volkswagen-Ausblick sowie dessen erhebliche Auswirkungen auf die Porsche SE angepasst, schrieb Tim Rokossa in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,94 €
|Abst. Kursziel*:
72,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,83%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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