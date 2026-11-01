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AI Analyse

DZ BANK

Allianz Kaufen

17:31 Uhr
Allianz Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Allianz
470,60 EUR 4,30 EUR 0,92%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Kaufen

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
472,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
470,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
472,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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