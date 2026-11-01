Dürr Aktie
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Marktkap. 1,12 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
AI Analyse
Dürr Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Nach dem gemischten dritten Quartal brauche der Anlagenbauer den angestrebten starken Schlussspurt, um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Einen nennenswerten Anpassungsbedarf für die Konsensschätzungen sieht er aber nicht./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Halten
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
16,54 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
16,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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