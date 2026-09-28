Dürr Aktie
Marktkap. 1,12 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
AI Analyse
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Dürr anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Christian Cohrs rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem insgesamt ordentlichen dritten Quartal des Anlagenbauers. Das strategische Profil von Dürr habe sich deutlich geschärft, wobei die Umstrukturierungen bei Homag und in der Verwaltung Früchte trägen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:05 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Buy
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,04 €
|Abst. Kursziel*:
55,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,28%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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