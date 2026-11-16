Dürr Aktie
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Marktkap. 1,13 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
AI Analyse
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr von 35 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kurskorrektur seit den vorläufigen Halbjahreszahlen samt Effizienzprogramm für die Sparte Industrial Automation (IA) passe nicht zu den guten Aussichten für den Auftragseingang des Anlagenbauers im vierten Quartal, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Auch der Bloomberg-Konsens für das operative Ergebnis im neuen Geschäftsjahr 2027 sei recht stabil geblieben./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
16,02 €
|Abst. Kursziel*:
87,27%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
15,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
92,31%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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