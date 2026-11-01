PVA TePla Aktie
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Marktkap. 529,14 Mio. EURKGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
AI Analyse
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Messtechnik-Bereich stehe nun nicht mehr die Neukundengewinnung im Fokus, sondern die Zufriedenheit der vorhandenen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen am Rande der SEMICON Europa. Das Management habe klargestellt, dass die Ziele für 2028 in diesem Bereich alleine mit ihnen zu erreichen seien./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,48 €
|Abst. Kursziel*:
104,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
93,20%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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