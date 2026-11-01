Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

12:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Messtechnik-Bereich stehe nun nicht mehr die Neukundengewinnung im Fokus, sondern die Zufriedenheit der vorhandenen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen am Rande der SEMICON Europa. Das Management habe klargestellt, dass die Ziele für 2028 in diesem Bereich alleine mit ihnen zu erreichen seien./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG