DZ BANK

Bechtle Kaufen

14:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Ein historischer Rekordauftragsbestand von 3,61 Milliarden Euro bietet hohe Visibilität für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr", schrieb Thorsten Reigber am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG