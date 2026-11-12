Bechtle Aktie
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Marktkap. 4,32 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Ein historischer Rekordauftragsbestand von 3,61 Milliarden Euro bietet hohe Visibilität für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr", schrieb Thorsten Reigber am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Kaufen
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
33,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
34,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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