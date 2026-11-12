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DZ BANK

Bechtle Kaufen

14:01 Uhr
Bechtle Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Ein historischer Rekordauftragsbestand von 3,61 Milliarden Euro bietet hohe Visibilität für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr", schrieb Thorsten Reigber am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Kaufen

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
33,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
34,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

14:01 Bechtle Kaufen DZ BANK
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06.11.26 Bechtle Buy Warburg Research
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