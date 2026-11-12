Sixt Aktie
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Marktkap. 3,29 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
AI Analyse
Sixt SE St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem fairen Aktienwert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter gehe mit einem höheren Umsatzziel ins Jahresfinale, schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Bewertung des dritten Quartals, das robust aber ohne größere Überraschungen gewesen sei. Die Zahlen stu?tzten seinen positiven Investmentansatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Kaufen
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
72,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
73,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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