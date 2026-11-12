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AI Analyse

DZ BANK

Sixt SE St Kaufen

11:56 Uhr
Sixt SE St Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktien mit einem fairen Aktienwert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Autovermieter gehe mit einem höheren Umsatzziel ins Jahresfinale, schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Bewertung des dritten Quartals, das robust aber ohne größere Überraschungen gewesen sei. Die Zahlen stu?tzten seinen positiven Investmentansatz./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Kaufen

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
72,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
73,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

11:56 Sixt Kaufen DZ BANK
10:31 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Sixt Kaufen DZ BANK
09.10.26 Sixt Buy UBS AG
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