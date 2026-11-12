CTS Eventim Aktie
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Marktkap. 5,9 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
AI Analyse
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Der Eventvermarkter habe hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Ergebnisses ein durchwachsenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Annick Maas am Donnerstag in ihrer Beurteilung der vorgelegten Zahlen. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend. Maas glaubt, dass sich das Unternehmen die entscheidenden Impulse für den Kapitalmarkttag in der kommenden Woche aufgehoben hat./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 20:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
61,20 €
|Abst. Kursziel*:
37,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
61,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,92%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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