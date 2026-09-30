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Symbol SIXGF

AI Analyse

UBS AG

Sixt SE St Buy

14:11 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
70,45 EUR 1,45 EUR 2,10%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt von 83 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Dem Autovermieter Sixt prognostiziert der Experte ein Umsatzwachstum und sieht Potenzial für einen verbesserten Ausblick./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,10 €		 Abst. Kursziel*:
27,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,91%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

14:11 Sixt Buy UBS AG
05.10.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Sixt Buy UBS AG
18.08.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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