Sixt Aktie
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Marktkap. 3,14 Mrd. EURKGV 11,63 Div. Rendite 4,52%
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
AI Analyse
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt Stämme von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner hätten solide abgeliefert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Montag vorliegenden Reaktion zum Quartalsbericht. Die Gewinnüberraschung sei gänzlich dem Flottenwachstum zu verdanken./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,50 €
|Abst. Kursziel*:
25,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
72,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,83%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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