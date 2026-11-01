Deutsche Bank AG

Sixt SE St Buy

10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sixt Stämme von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Münchner hätten solide abgeliefert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Montag vorliegenden Reaktion zum Quartalsbericht. Die Gewinnüberraschung sei gänzlich dem Flottenwachstum zu verdanken./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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