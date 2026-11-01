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Symbol NEMTF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Buy

10:31 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms sieht im Design-Bereich eher eine vorübergehende Schwäche als eine KI-Verdrängung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,55 €		 Abst. Kursziel*:
23,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
64,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
Analyst Name:
Nicolas Herms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

10:31 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Nemetschek Halten DZ BANK
05.11.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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