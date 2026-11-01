Nemetschek Aktie
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Marktkap. 7,35 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
AI Analyse
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms sieht im Design-Bereich eher eine vorübergehende Schwäche als eine KI-Verdrängung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,55 €
|Abst. Kursziel*:
23,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
64,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
|
Analyst Name:
Nicolas Herms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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