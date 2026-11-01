Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Buy

10:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolas Herms sieht im Design-Bereich eher eine vorübergehende Schwäche als eine KI-Verdrängung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group