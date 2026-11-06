JOST Werke Aktie
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Marktkap. 1,02 Mrd. EURDiv. Rendite 2,77%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen von 80 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Das gesenkte Kursziel sei Folge höherer Kapitalkosten./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,30 €
|Abst. Kursziel*:
32,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,17%
|
Analyst Name:
Sebastian Ubert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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