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Warburg Research

JOST Werke Buy

11:56 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen von 80 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Das gesenkte Kursziel sei Folge höherer Kapitalkosten./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,30 €		 Abst. Kursziel*:
32,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,17%
Analyst Name:
Sebastian Ubert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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