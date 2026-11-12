Warburg Research

PNE Buy

11:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für PNE nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das Ergebnis habe unterdessen darunter gelegen. Entscheidend sei nun das vierte Quartal./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:28 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PNE