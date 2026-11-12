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Warburg Research

PNE Buy

11:41 Uhr
PNE Buy
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für PNE nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das Ergebnis habe unterdessen darunter gelegen. Entscheidend sei nun das vierte Quartal./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:28 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Buy

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,99 €		 Abst. Kursziel*:
52,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,09%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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