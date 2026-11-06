Richemont Aktie
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Marktkap. 112,03 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Besonders deutlich habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Luca Solca am Freitag in der Bewertung des ersten Halbjahres. Die größte positive Überraschung habe es im Bereich der Uhrenmanufakturen gegeben. Richemont hebe sich weiterhin deutlich von den übrigen großen Wettbewerbern in der Luxusbranche ab./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
240,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
163,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
46,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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