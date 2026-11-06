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Bernstein Research

Richemont Outperform

10:01 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Besonders deutlich habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Luca Solca am Freitag in der Bewertung des ersten Halbjahres. Die größte positive Überraschung habe es im Bereich der Uhrenmanufakturen gegeben. Richemont hebe sich weiterhin deutlich von den übrigen großen Wettbewerbern in der Luxusbranche ab./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
240,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
163,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
46,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
211,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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