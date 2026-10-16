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AI Analyse

Warburg Research

PNE Buy

13:21 Uhr
PNE Buy
Aktie in diesem Artikel
PNE AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für PNE im Zuge einer Überarbeitung des Bewertungsmodells von 12,00 auf 7,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser schätzt die Geschäftsentwicklung des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbarer Energien für 2027 vorsichtiger ein. Deshalb habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das kommende Jahr um 25 Prozent reduziert, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des immer noch großen Kurspotenzials bleibe er aber bei seiner Kaufempfehlung für die Aktie./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 08:03 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PNE

Zusammenfassung: PNE Buy

Unternehmen:
PNE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,49 €		 Abst. Kursziel*:
38,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
5,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,94%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PNE AG

13:21 PNE Buy Warburg Research
16.10.26 PNE Kaufen SMC Research
14.10.26 PNE Buy Warburg Research
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18.08.26 PNE Kaufen SMC Research
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