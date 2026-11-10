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AI Analyse

Barclays Capital

DocMorris Equal Weight

12:06 Uhr
DocMorris Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
20,72 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts| News| Analysen
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 12 auf 19 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für die Onlineapotheken DocMorris und Redcare am Donnerstag an die Quartalsberichte und den Kapitalmarkttag von DocMorris an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
19,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,30%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,73 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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