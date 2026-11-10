DocMorris Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 1,02 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
AI Analyse
DocMorris Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 12 auf 19 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen für die Onlineapotheken DocMorris und Redcare am Donnerstag an die Quartalsberichte und den Kapitalmarkttag von DocMorris an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
19,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
19,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,30%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,73 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:06
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|12:06
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.