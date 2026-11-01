DAX 26.749 +0,0%ESt50 6.382 -0,1%MSCI World 4.848 -0,1%Top 10 Crypto 8,5630 -6,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.434 -1,2%Euro 1,1011 -0,1%Öl 95,62 -0,2%Gold 3.863 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

freenet Aktie

Kaufen
Verkaufen
freenet Aktien-Sparplan
24,40 EUR -0,06 EUR -0,25 %
STU
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 2,85 Mrd. EUR

KGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z2ZZ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z2ZZ5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FRTAF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

freenet Buy

10:31 Uhr
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
24,40 EUR -0,06 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Kundenzuwächse und strategische Entwicklungen erzeugten ein beruhigendes Bild, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nach dem jüngsten Quartalsbericht./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Buy

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,70 €		 Abst. Kursziel*:
17,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,85%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

10:31 freenet Buy Deutsche Bank AG
12.11.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 freenet Neutral UBS AG
11.11.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 freenet Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu freenet AG

Finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten
Finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Minus
Finanzen.net freenet Aktie News: freenet gewinnt am Vormittag
Finanzen.net freenet präsentierte Quartalsergebnisse
Finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt zum Handelsende
Finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter
Finanzen.net freenet Aktie News: freenet am Nachmittag behauptet
Finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer
RSS Feed
freenet AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.