freenet Aktie
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Marktkap. 2,85 Mrd. EURKGV 12,76 Div. Rendite 7,06%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
AI Analyse
freenet Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Kundenzuwächse und strategische Entwicklungen erzeugten ein beruhigendes Bild, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nach dem jüngsten Quartalsbericht./rob/ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: freenet Buy
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,70 €
|Abst. Kursziel*:
17,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,85%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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