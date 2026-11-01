Deutsche Bank AG

freenet Buy

10:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Kundenzuwächse und strategische Entwicklungen erzeugten ein beruhigendes Bild, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nach dem jüngsten Quartalsbericht./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images