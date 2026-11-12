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DZ BANK

Talanx Kaufen

14:01 Uhr
Talanx Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Talanx AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Talanx von 132 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neunmonatszahlen seien erwartungsgemäß stark gewesen, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Hohe bilanzielle Puffer und eine steigende Kapitalanlagerendite sollten für die Preiserosion in den Segmenten Corporate & Specialty sowie Schaden-Rückversicherung kompensieren."/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Talanx

Zusammenfassung: Talanx Kaufen

Unternehmen:
Talanx AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
132,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
133,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Talanx AG

14:01 Talanx Kaufen DZ BANK
12.11.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
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