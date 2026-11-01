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Symbol GVDBF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Givaudan Buy

10:06 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
4.421,00 EUR -7,00 EUR -0,16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 4300 auf 4600 angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wachstum stehe zwar wieder auf dem Menüplan, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2027 für die europäischen Zutatenhersteller. Die Anleger sollten ihre Investments allerdings mit Bedacht auswählen. Boucher-Ferte empfahl Croda neu zum Kauf, stufte aber Symrise und DSM-Firmenich ab. Sie hält zudem an ihren Kaufempfehlungen für Givaudan und Kerry fest. Seit dem zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit fünfzehn Monaten wieder gestiegen, so die Expertin zur Branche. Die Erholung werde getragen von den Innovationen auf Kundenseite sowie individuellen Selbsthilfemaßnahmen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
4.600,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4.090,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.859,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10:06 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
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