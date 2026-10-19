Givaudan Aktie
Marktkap. 38,98 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
AI Analyse
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso große Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Underperform
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
3.004,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
3.979,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-24,50%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
3.945,42 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-23,86%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.649,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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