Givaudan Aktie
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Marktkap. 41,39 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
AI Analyse
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3316 Franken auf "Underperform" belassen. Die von der EU-Kommission verhängten Kartellstrafen gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich und International Flavors & Fragrances (IFF) seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Victoria Nice am Mittwoch. Positiv sei aber, dass der Großteil der Untersuchung nun abgeschlossen sei, die seit mehreren Jahren als Unsicherheitsfaktor gewirkt habe./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 21:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Underperform
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
3.316,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
4.002,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-17,14%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
4.048,62 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,10%
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.960,86 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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