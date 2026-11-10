Jungheinrich Aktie
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Marktkap. 2,1 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
AI Analyse
Jungheinrich Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 33 auf 24 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2027 werde nicht einfach für die Branche Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Mittwoch. Er rechnet damit, dass sich der Kampf mit der chinesischen Konkurrenz intensiviert. Zudem sieht er Margengegenwind durch die Kosten und möglicherweise auch ein abnehmendes Auftragswachstum. Insgesamt vermisst Lee bei Kion und Jungheinrich Kurstreiber, wobei er Kion für noch anfälliger hält. Hier weise auch der Konsens besonders hohe Rückschlagsrisiken auf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Equal Weight
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
20,26 €
|Abst. Kursziel*:
18,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,93%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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