DAX 25.593 +0,8%ESt50 6.206 +0,6%MSCI World 4.945 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 +0,3%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 73.018 -0,3%Euro 1,1240 +0,2%Öl 105,3 -0,6%Gold 4.183 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
4.244,00 EUR -2,00 EUR -0,05 %
STU
4.244,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
HAML
finanzen.net zero
Givaudan jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 38,02 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

AI Analyse

Bernstein Research

Givaudan Underperform

09:01 Uhr
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
4.244,00 EUR -2,00 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Zukäufe im Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung durch Givaudan hätten ihren Reiz, allerdings bestünden anderswo größere Lücken im Produktportfolio, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Underperform

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
3.004,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
3.935,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-23,66%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Victoria Nice 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.550,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:01 Givaudan Underperform Bernstein Research
14.10.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
14.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind
finanzen.net Optimismus in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Givaudan-Ziel auf 3004 Franken - 'Underperform'
finanzen.net SMI aktuell: SMI zum Ende des Dienstagshandels freundlich
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende auf grünem Terrain
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI nachmittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu
Givaudan SA Givaudan achieves industry-first dual certification for its Product Carbon Footprint (PCF) programme
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.