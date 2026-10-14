Givaudan Aktie
Marktkap. 38,02 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
AI Analyse
Givaudan Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Zukäufe im Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung durch Givaudan hätten ihren Reiz, allerdings bestünden anderswo größere Lücken im Produktportfolio, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Underperform
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
3.004,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
3.935,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-23,66%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.550,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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