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Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

10:41 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag habe eher eine vernünftige Evolution als eine Revolution geboten, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Entscheidend sei die Umsetzung./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,98 €		 Abst. Kursziel*:
-1,69%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,66%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:41 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:46 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
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