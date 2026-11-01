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Symbol CFRHF

Deutsche Bank AG

Richemont Buy

10:41 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 210 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbjahresbericht sei erneut stark gewesen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das zweite Quartal sei allerdings erwartungsgemäß nicht ganz so gut gewesen wie der Start des Geschäftsjahres./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
210,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
173,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
20,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
208,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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