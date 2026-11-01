Richemont Aktie
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Marktkap. 107,87 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 210 Franken auf "Buy" belassen. Der Halbjahresbericht sei erneut stark gewesen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das zweite Quartal sei allerdings erwartungsgemäß nicht ganz so gut gewesen wie der Start des Geschäftsjahres./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
210,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
173,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
20,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
208,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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