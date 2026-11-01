OHB Aktie
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Marktkap. 3,68 Mrd. EURKGV 45,05 Div. Rendite 0,52%
WKN 593612
ISIN DE0005936124
Symbol OHBTF
AI Analyse
OHB SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Nach ordentlichen Quartalszahlen seien nun alle Augen auf Wert und Timing des Bundesauftrags für das Satellitenkommunikationssystem SATCOMBw4 gerichtet, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: OHB Buy
|Unternehmen:
OHB SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
273,00 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
178,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,54%
|
Analyst Name:
Sriram Krishnan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu OHB SE
|12:11
|OHB Buy
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|OHB neutral
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|05.04.12
|OHB neutral
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|10.02.12
|OHB neutral
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