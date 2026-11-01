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Symbol OHBTF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

OHB SE Buy

12:11 Uhr
OHB SE Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für OHB mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Nach ordentlichen Quartalszahlen seien nun alle Augen auf Wert und Timing des Bundesauftrags für das Satellitenkommunikationssystem SATCOMBw4 gerichtet, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: OHB Buy

Unternehmen:
OHB SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
273,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,54%
Analyst Name:
Sriram Krishnan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu OHB SE

12:11 OHB Buy Deutsche Bank AG
12.11.26 OHB Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
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