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OHB: Solide ist nicht gut genug

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OHB: Solide ist nicht gut genug

Wenn die Bewertung und die Erwartungen erst einmal richtig hoch sind, ist es schwer, positiv zu überraschen. Das müssen auch die Aktionäre von OHB aktuell leidvoll erfahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
OHB SE
178.00 EUR 2.00 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen

Nach Rally, massiver Korrektur, Rebound und neuerlicher Konsolidierung hatte die Aktie von OHB zuletzt bei 200 Euro die Stabilisierung versucht. Mit dem jüngsten kräftigen Abwärtsmove ist dieses Vorhaben gescheitert. Auslöser waren die aktuellen Zahlen.

Zahlen solide

Dabei sind die durchaus solide ausgefallen: OHB hat den Umsatz im dritten Quartal um 10 Prozent auf 312,5 Mio. Euro, das bereinigte EBIT um 12,8 Prozent auf 28,1 Mio. Euro und den Nettogewinn um 10,8 Prozent auf 14,3 Mio. Euro gesteigert. Und der kräftige Zuwachs beim Auftragsbestand um 26 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro lässt eine weiter steigende Dynamik erwarten.

Hält das Tief?

Für die Bewertung ist das aber noch zu wenig – immerhin liegt das Konsens-KGV26 bei einem Kurs von jetzt wieder rund 177 Euro noch bei 59. Daher steht jetzt wahrscheinlich erst einmal ein Verteidigungskampf um das Tief der letzten Monate bei 154,80 Euro auf Xetra an.

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Erstellung am 16.11.26 um 7:58 Uhr.

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