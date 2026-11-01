DAX 26.719 -0,1%ESt50 6.375 -0,2%MSCI World 4.847 -0,1%Top 10 Crypto 8,5985 -5,7%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.608 -0,9%Euro 1,1008 -0,2%Öl 95,22 -0,7%Gold 3.873 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

NVIDIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
NVIDIA Aktien-Sparplan
144,00 EUR -3,84 EUR -2,60 %
STU
158,42 USD -7,78 USD -4,68 %
nachbörslich
BTT
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 3,56 Bio. EUR

KGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 918422

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US67066G1040

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVDA

AI Analyse

UBS AG

NVIDIA Buy

12:06 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
144,00 EUR -3,84 EUR -2,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 300 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri geht davon aus, dass die Erwartungen beim Umsatz im dritten Geschäftsquartal übertroffen wurden und auch das Signal für das vierte über dem Konsens liegen wird, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er geht zudem davon aus, dass Nvdia letztlich dank des starken Anlaufs der Rubin-Mikroarchitektur noch über der eigenen Zielsetzung liegen wird. Was einen neuen Konzernchef angehe, werde Nvidia wohl versuchen, ihn einem Konkurrenten abzuwerben. Arcuris derzeit größte Sorge ist, dass neue Exportkontrollen und Lizenzpflichten Umsätze beispielsweise in Singapur und Malaysia gefährden. Im schlimmsten Fall taxiert er die Gefahr auf 10 Prozent der Gesamtumsätze und schraubte seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 zurück. In der jüngsten Kurskorrektur sieht der Experte dennoch eine attraktive Kaufchance für Anleger mit Geduld./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 162,85		 Abst. Kursziel*:
47,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 158,42		 Abst. Kursziel aktuell:
51,50%
Analyst Name:
Timothy Arcuri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 251,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

12:06 NVIDIA Buy UBS AG
13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Finanzen.net plus Rückenwind aus Washington NVIDIA-Aktie nach Kursrutsch mit Chance auf politischen Rückenwind oder noch kein Kaufsignal? NVIDIA-Aktie nach Kursrutsch mit Chance auf politischen Rückenwind oder noch kein Kaufsignal?
Dow Jones MARKT USA/Technologiesektor dürfte unter Druck bleiben
Finanzen.net KI-Boom: Wie verwundbar ist er laut TS Lombard? Was das für Aktien heißt
Finanzen.net plus Nein, es gibt keinen Weg zurück für Jensen Huang als NVIDIA-CEO
dpa-afx NVIDIA-Aktie gibt nach: US-Finanzminister fordert Chef von außen - Huang spricht wohl mit Verbündeten über Rückkehr
Finanzen.net ETF des Monats November 2026: Jede Woche Geld aus dem Depot?
Finanzen.net Bitcoin erholt sich nach Wochenend-Crash auf 64.800 Dollar: Angst-Index bei 10, Warsh heute, Nvidia morgen
dpa-afx AIXTRON-Aktie, STMicro & Co. unter Druck: Chipsektor folgt Asien-Verlusten auch in Europa nach unten
Finanzen.net Aktien von Samsung, SK hynix & Co. im Ausverkauf: Ist der Rücksetzer eine Kaufchance?
RSS Feed
NVIDIA Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.