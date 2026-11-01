NVIDIA Aktie
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Marktkap. 3,56 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
AI Analyse
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia von 300 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Timothy Arcuri geht davon aus, dass die Erwartungen beim Umsatz im dritten Geschäftsquartal übertroffen wurden und auch das Signal für das vierte über dem Konsens liegen wird, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er geht zudem davon aus, dass Nvdia letztlich dank des starken Anlaufs der Rubin-Mikroarchitektur noch über der eigenen Zielsetzung liegen wird. Was einen neuen Konzernchef angehe, werde Nvidia wohl versuchen, ihn einem Konkurrenten abzuwerben. Arcuris derzeit größte Sorge ist, dass neue Exportkontrollen und Lizenzpflichten Umsätze beispielsweise in Singapur und Malaysia gefährden. Im schlimmsten Fall taxiert er die Gefahr auf 10 Prozent der Gesamtumsätze und schraubte seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 zurück. In der jüngsten Kurskorrektur sieht der Experte dennoch eine attraktive Kaufchance für Anleger mit Geduld./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 162,85
|Abst. Kursziel*:
47,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 158,42
|Abst. Kursziel aktuell:
51,50%
|
Analyst Name:
Timothy Arcuri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 251,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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