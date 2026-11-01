Warburg Research

secunet Security Networks Buy

12:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Secunet von 260 auf 245 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs lobte am Montag die vollen Auftragsbücher. Er passte seine Bewertung allerdings etwas nach unten an./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG