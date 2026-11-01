Warburg Research

Bechtle Buy

12:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Bechtle von 47 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die öffentliche Hand habe für ein starkes drittes Quartal gesorgt und die Dynamik halte an, schrieb Yannik Siering am Montag. Er passte seine Bewertungsparamater aber etwas nach unten an - unter anderem wegen höherer Kapitalkosten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG