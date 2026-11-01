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AI Analyse

Warburg Research

Bechtle Buy

12:36 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Bechtle von 47 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die öffentliche Hand habe für ein starkes drittes Quartal gesorgt und die Dynamik halte an, schrieb Yannik Siering am Montag. Er passte seine Bewertungsparamater aber etwas nach unten an - unter anderem wegen höherer Kapitalkosten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,46 €		 Abst. Kursziel*:
35,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,38%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

12:36 Bechtle Buy Warburg Research
12:31 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.11.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
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