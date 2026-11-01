Warburg Research

pbb Buy

12:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen bei geringerer Kreditrisikovorsorge übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:46 / CET

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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