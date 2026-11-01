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AI Analyse

Warburg Research

pbb Buy

12:36 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen bei geringerer Kreditrisikovorsorge übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:46 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: pbb Buy

Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
4,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2,68 €		 Abst. Kursziel*:
56,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,02%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)

12:36 pbb Buy Warburg Research
09.11.26 pbb Buy Warburg Research
28.10.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 pbb Buy Warburg Research
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