pbb Aktie
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Marktkap. 347,75 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 801900
ISIN DE0008019001
Symbol PBBGF
AI Analyse
pbb Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen bei geringerer Kreditrisikovorsorge übertroffen, schrieb Andreas Pläsier am Montag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:46 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: pbb Buy
|Unternehmen:
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
4,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2,68 €
|Abst. Kursziel*:
56,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,02%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse