Deutsche Pfandbriefbank: Neue Hoffnung oder neues Tief?

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Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank steht unter Druck. Die bevorstehende Refinanzierungswelle könnte Fluch und Segen zugleich sein.

Führende Finanzmedien zeichneten in der vergangenen Woche ein düsteres Bild für den deutschen Immobiliensektor. Demnach steht dieser vor einer massiven Refinanzierungswelle. Das Problem dabei: Durch die in den vergangenen 12 bis 18 Monaten stark gestiegenen Zinsen dürfte die bevorstehende Refinanzierung nur zu deutlich höheren Konditionen möglich sein. Für Immobiliengesellschaften ist das keine gute Nachricht. Doch wie sieht es für die finanzierenden Banken aus?

Zwei Seiten der Medaille

So viel vorweg: Ob die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) ein Profiteur dieser Entwicklung werden kann, ist offen. Gelder zu höheren Kreditkonditionen auszuleihen, dürfte sich positiv auf das Zinsergebnis auswirken. Gleichwohl steigt das Risiko von Kreditausfällen. Höhere Zinsen dämpfen grundsätzlich die Wirtschaft und Kreditnehmern fällt es schwerer, die Finanzierungskosten zu verdienen. Üblicherweise steht einem steigenden Zinsergebnis daher eine höhere Risikovorsorge gegenüber.

Was passiert mit der Risikovorsorge?

Am 12. November legt die pbb die Neunmonatszahlen 2026 vor. Dann dürften Investoren wieder ganz genau auf das Risikovorsorgeergebnis des Immobilienfinanzierers schauen. In der ersten Jahreshälfte lag dieses bei lediglich minus 13 Mio. Euro (HJ 2025: minus 323 Mio. Euro), wobei zu beachten ist, dass im ersten Halbjahr 2025 die Risikovorsorge durch den eingeleiteten Ausstieg aus dem US-Geschäft stark angestiegen war. Zum Vergleich: 2023 lag das Risikovorsorgeergebnis im Gesamtjahr bei minus 186 Mio. Euro, 2024 bei minus 170 Mio. Euro und 2025 bei minus 410 Mio. Euro.

Fazit

Steigende Zinsen sind zumindest kurzfristig Gift für Aktien – auch für Finanztitel. In der mittel- bis langfristigen Betrachtung jedoch hat eine solche Entwicklung durchaus positive Effekte für die Zinsmarge der Kreditinstitute. In einem Monat werden Anleger zumindest sehen, welche Auswirkungen die jüngste Zinsentwicklung auf das Risikovorsorgeergebnis der pbb hat. Eher kursdämpfend dürfte sich das schwierige Umfeld im Bereich der Gewerbeimmobilien auswirken. Daher halten wir zunächst einen Test des Jahrestiefs bei knapp 2,80 Euro für wahrscheinlich.

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Erstellung am 12.10.26 um 10:56 Uhr.

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