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AI Analyse

UBS AG

Brenntag SE Neutral

12:36 Uhr
Brenntag SE Neutral
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Nicole Manion ging am Sonntag auf den Kapitalmarkttag mit der "One Platform"-Strategie und den Mittelfristzielen des Chemikalienhändlers ein. Insgesamt würden letztere eine klare Verbesserung gegenüber der Entwicklung zwischen 2020 und 2025 bedeuten, lägen allerdings allenfalls moderat über den Markterwartungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Neutral

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
57,84 €		 Abst. Kursziel*:
5,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
57,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,21%
Analyst Name:
Nicole Manion 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

12:36 Brenntag Neutral UBS AG
10:41 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:46 Brenntag Verkaufen DZ BANK
13.11.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
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