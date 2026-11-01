DAX 26.709 -0,2%ESt50 6.372 -0,2%MSCI World 4.848 -0,1%Top 10 Crypto 8,5470 -6,3%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.247 -1,5%Euro 1,1013 -0,1%Öl 94,80 -1,1%Gold 3.865 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

SpaceX Aktie

Kaufen
Verkaufen
SpaceX Aktien-Sparplan
126,06 EUR +0,08 EUR +0,06 %
STU
138,32 USD -1,59 USD -1,14 %
vorbörslich
BTT
Erwachsen handeln.

Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).

Smartphone
Jetzt loslegen
Direkt handeln

Marktkap. 1,71 Bio. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A42D4F

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US84615Q1031

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über Finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SPCX

AI Analyse

RBC Capital Markets

SpaceX Outperform

13:31 Uhr
SpaceX Outperform
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
126,06 EUR 0,08 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für SpaceX nach erfolgreichem Wiederauffangen einer Starship-Rakete mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ken Herbert sieht in der Rückkehr der oberen Stufe des Riesen-Raketensystems einen weiteren entscheidenden Schritt hin zur Wiederverwendbarkeit dieser Raketen. Er wertete dies am Montag entsprechend positiv für die Aktien. Herbert fürchtet aber gleichzeitig das Risiko weiter negativer Schlagzeilen, die es infolge politischen Gegenwinds beim Ausbau von Rechenzentren geben könne./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 01:23 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 01:23 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 225,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 139,11		 Abst. Kursziel*:
61,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 138,32		 Abst. Kursziel aktuell:
62,67%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

13:36 SpaceX Buy UBS AG
13:31 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
08:41 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.11.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SpaceX

Finanzen.net Tauschverhältnis wird teurer SpaceX-Aktie im Minus: Verteuert der Kursrutsch Musks Tesla-Fusion? SpaceX-Aktie im Minus: Verteuert der Kursrutsch Musks Tesla-Fusion?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt SpaceX auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar
Finanzen.net Bitcoin erholt sich nach Wochenend-Crash auf 64.800 Dollar: Angst-Index bei 10, Warsh heute, Nvidia morgen
Finanzen.net SpaceX fängt Starship-Oberstufe erstmals auf: Was der Meilenstein für die SpaceX-Aktie bedeutet
dpa-afx SpaceX-Aktie im Blick: Selenskyj fordert von den USA ein Ende der Starshield-Drosselung
Finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Finanzen.net plus Aktien von SpaceX, Vincorion & Co. enttäuschen: So schützen Anleger ihr Kapital und nutzen IPO-Chancen
dpa-afx ROUNDUP: SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf
dpa-afx SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf
RSS Feed
SpaceX zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.