RELX Aktie
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Marktkap. 63,83 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3760 Pence auf "Outperform" belassen. Die datenbasierte Risikoanalyse für den Versicherungssektor sei ein attraktives Geschäftsfeld, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstag. Der Service sei ein wichtiges Rädchen vor allem auf dem riesigen US-Markt. Hier gehe es um Datenaustausch, vor allem in solchen Fällen, wenn Versicherte einen Anbieter suchen oder diesen wechseln. Ferner könnten Assekuranzen die analysierten Daten für die Einschätzung von Risiken und Preisen nutzen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
37,60 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
36,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,02 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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