Deutsche Bank AG

Dürr Hold

11:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Quartalszahlen des Anlagenbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. In puncto Umsatz und Marge dürfte sich im dritten Quartal eine Verbesserung zum Vorquartal abzeichnen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG