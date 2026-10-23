Roche Aktie
Marktkap. 338,12 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Jahresausblick des Pharmakonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der starken Umsetzung und einer soliden Pipeline bis 2027 bleibe er bei seinem positiven Anlagevotum, erkenne jedoch an, dass die Bewertung hoch sei und kurzfristige Unsicherheiten bestehen bleiben dürften./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
400,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
392,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trung Huynh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
377,83 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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