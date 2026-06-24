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UBS AG

freenet Neutral

08:06 Uhr
freenet Neutral
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
24,26 EUR 0,00 EUR 0,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet mit einem unveränderten Kursziel von 25 Euro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurskorrektur hielten sich Chancen und Risiken etwa die Waage, schrieb Polo Tang am Mittwoch. Der nächste Kurstreiber werde die Nachverhandlung der Verträge mit Telefonica Deutschland im zweiten Halbjahr. Diesbezüglich sei Freenet ziemlich optimistisch, so Tang./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: freenet

Zusammenfassung: freenet Neutral

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
24,04 €		 Abst. Kursziel*:
3,99%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
24,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,05%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

23.06.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
21.05.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 freenet Sell UBS AG
18.05.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 freenet Kaufen DZ BANK
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